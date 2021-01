คนรุ่นใหม่อุดรฯ : ศึกแห่งพระบรมฉายาลักษณ์ อนุสาวรีย์และธงชาติ (ตอน 2)

เดวิด สเตร็คฟัสส์ ร่วมงานกับเว็บไซต์ The Isaan Record ตั้งแต่ปี 2556 และเป็นนักการศึกษาระหว่างประเทศมาเกือบสามทศวรรษ ขณะเดียวกันก็เป็นนักวิชาการอิสระ เขียนบทความให้กับ The New York Times, Wall Street Journal, Asian Nikkei Review และ Al Jazeera เป็นครั้งคราว