อุดรฯ เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่การเคลื่อนไหวของนักศึกษาเข้มแข็ง แต่การเคลื่อนไหวของพวกเขากลับได้รับการตอบแทนจากภาครัฐด้วยการถูกคุกคามถึงบ้านและข่มขู่ผู้ปกครองเพื่อไม่ให้นักศึกษามีปากเสียง

อรนิภา สู้ณรงค์ เรื่อง

ณัชชาธร ศรีวงษา ภาพ

The Citizen Reporter of The Isaan Record

หมายเหตุ : วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งในการฝึกอบรม Citizen Report รุ่น 2 “วิดีโอสั้นและสารคดีเบื้องต้น”