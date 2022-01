สิ้น “ชาร์ลส คายส์” ชาวอเมริกันผู้เชี่ยวชาญอีสานศึกษา

สิ้น “ชาร์ลส คายส์” นักมานุษวิทยาชาวอเมริกันและผู้เชี่ยวชาญอีสานศึกษาด้วยวัย 84 สร้างผลงานให้แวดวงวิชาการกว่า 15 เล่ม

สหรัฐอเมริกา – เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565 The Isaan Record ได้รับอีเมลจากลูกชาย ชาร์ลส เอฟ. คายส์ (Charles F. Keyes) ศาสตราจารย์กิตติคุณด้านมานุษยวิทยาและการศึกษานานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตัน อดีตนายกสมาคมเอเชียศึกษา และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเรื่องอีสานศึกษา ได้เสียชีวิตด้วยวัย 84 ปี เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2565 ที่เมืองพอร์ตแลนด์ รัฐออริกอน สหรัฐอเมริกา

ศ.กิตติคุณคายส์ มีความผูกพันกับชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นชุมชนแห่งแรกที่ลงพื้นที่ โดยเป็นผู้แต่ง เรียบเรียงและร่วมแก้ไขหนังสือ เอกสาร รวม 15 เล่ม และมีบทความตีพิมพ์กว่า 90 ชิ้น โดยหนังสือเกี่ยวกับอีสาน Finding Their Voice: Northeastern Villagers and the Thai State เมื่อปี 2014 หนังสือเกี่ยวกับประเทศไทย และเอเชีย Thailand: Buddhist Kingdom as Modern Nation-State เมื่อปี 1987 และ The Golden Peninsula: Culture and Adaptation in Mainland Southeast Asia เมื่อปี 1977 เป็นต้น

แม้จะเกษียณอย่างเป็นทางการเมื่อปลายปี 2549 แต่เขายังสอนนหนังสือนอกเวลาที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันจนถึงปี 2554 และย้ายมาอยู่พอร์ตแลนด์ รัฐออริกอน กระทั่งเสียชีวิต

เว็บไซต์มติชนรายงานว่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ชาร์ลส เอฟ. คายส์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคอร์เนล แล้วเริ่มลงพื้นที่วิจัยในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2505 เพื่อศึกษาด้าน วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การพัฒนา ความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา และความทันสมัย การเมืองในอดีต รวมถึงยังเคยลงภาคสนามในประเทศลาวในปี 1989 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์สัมพันธ์และการเมืองวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ลาว ในเวียดนามเมื่อปี 1996 เกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม

การเสียชีวิตของ ศ.คายส์ ทำให้นักวิชาการในแวดวงมานุษย์วิทยา อย่าง รศ.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ.ยุติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษวิทยา มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยบนเฟซบุ๊กถึงการจากไปครั้งนี้