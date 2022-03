รถไฟความเร็วสูงกับการทำลายรากประชาธิปไตย 

อิไล อิลินอฟ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวิคตอเรียแห่งเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ งานวิจัยของเขาเจาะลึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมของเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในไทย โดยงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the Royal Anthropological Institute, Anthropological Theory และหนังสือของเขาที่ชื่อ Citizen Designs: City-Making and Democracy in Northeastern Thailand ได้ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฮาวายเมื่อปี 2564