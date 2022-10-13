Up next น้ำท่วมอุบล-สารคามยังวิกฤตบางพื้นที่ท่วมหนัก 2 เมตร Published on ตุลาคม 13, 2022 Author The Isaan Record TagsPodcast,TheIsaanRecord,กราดยิงนากลาง,กราดยิงหนองบัวลำภู Share article The post has been shared by 0 people. Facebook 0 Twitter 0 Line 0 Telegram 0 Facebook Messenger 0 Mail 0 WhatsApp 0 The Isaan Record Podcast EP.01: TIRP EP.1 : ผู้ก่อเหตุกราดยิงหนองบัวลำภู เขาเป็นใคร ทำไมเขาคร่าเด็ก? ใส่ความเห็น ยกเลิกการตอบอีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *ความเห็น ชื่อ * อีเมล * เว็บไซต์ Current ye@r * Leave this field empty View Comments (0)