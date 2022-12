เครดิตภาพ เฮลโหลคุณหมอ

ถ้าคุณมองเรื่องการมีเซ็กส์เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ บทสนทนาในชายคาเรื่องสั้น “คืนหน่าย” จะถือเป็นเรื่องปกติทันที

ช่วงหนึ่งหญิงในเรื่องสั้นตั้งคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคู่นอนของเธอว่า “จำได้หรือเปล่า หลังจากที่เราร่วมรักอย่างแห้งแล้ง คุณถามฉันว่า ฉัน ‘ผ่าน’ คู่นอนมาแล้วกี่คน ฉันนิ่งนึกอยู่นาน เพราะมีทั้งที่จำได้บ้างและไม่ได้บ้างก่อนจะตอบตัวเลขกลมๆ ไป คุณดูตกใจแถมยังทำหน้าอย่างกับเห็นผี ท่าทีทะนุถนอมที่เคยมีอยู่บ้างระเหิดหายไปกับอากาศธาตุ ฉันนึกฉงนว่า มันสำคัญด้วยหรือ หนึ่ง สอง สิบ หรือยี่สิบจะต่างกันตรงไหน คุณก็แค่อีกตัวเลขหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมา ถ้าตัวเลขที่ฉันตอบไปมันมากเกินความคาดหวังของคุณหรือมากกว่าสถิติตัวเลขที่คุณถือครองเป็นเจ้าของอยู่ โลกจะพังทลายลงเดี๋ยวนั้นเลยหรือเปล่า”

บุรภัทร จันทร์ประทัด เรื่อง

ฉันนอนกับคุณได้ ถ่างขาให้คุณได้ ร้องครวญครางให้คุณเสียวซ่านกับความสุขปลอมๆ ก็ยังได้ หรือจะเท็จพูดว่า เสร็จแล้วค่ะ คุณเก่งมากเลยค่ะก็ได้เหมือนกัน อย่าลำพองใจไปนักว่าคุณน่ะเก่งกาจฉกาจฉกรรจ์ในเชิงกามเอาเสียเหลือเกิน ไอ้ความเป็นชายทั้งแท่งน่ะปล่อยวางลงบ้าง จะได้เข้าใจว่าคุณน่าเบื่อเหลือทน ไหนเลยที่คุยโม้ว่า สาวรุ่นทุกคนที่ร่วมแบ่งปันพื้นที่บนเตียงนอนกับคุณล้วน ‘เสร็จ’ ทุกราย

แน่ใจแค่ไหนกันเชียวว่า ที่ได้ยินได้ฟังมันเป็นเรื่องจริง มั่นใจแค่ไหนกันเชียวว่าเธอไม่ได้ตอบอย่างนั้นเพียงเพื่อไม่ให้คุณรู้สึกเสียหน้า เงินทองและฐานะทั้งหลายที่คุณมีไม่อาจช่วยให้คุณชำนาญกามได้มากไปกว่านี้หรอก ตราบใดที่ยังเอาแต่ปิดตามืดบอดว่านิ้ว ลิ้น และบั้นเอวของคุณมีค่าพลังความเก่งกาจเท่ากับจำนวนอิตถีที่คุณพาขึ้นเตียง

ฉันนอนกับคุณเพราะฉันอยากนอนกับคุณ ฉันนอนกับคุณ เพราะฉันรู้สึกดีเหลือเกินที่ได้เป็นวัตถุทางเพศแสนทรงเสน่ห์ แต่ฉันก็เป็นวัตถุทางเพศเพื่อตอบสนองตัวฉันเอง เป็นวัตถุทางเพศที่มีชีวิตจิตใจและไม่ใช่ของคุณโดยดุษณี อย่าย่ามใจไปนักว่า คุณเป็นคนคุมเกมอยู่ทุกวินาที ช่างไร้เดียงสาจริงๆ ที่คิดว่า ฉันทำได้แค่ถ่างขารอให้คุณป้อนความสุขให้ ไอ้ท่อนเนื้อที่ผู้ชายเขาคิดเองเออเองแล้วเรียกกันว่า ‘เจ้าโลก’ น่ะมันตลก เช่นนั้นนิ้วฉันคงต้องใช้ชื่อว่า ‘เจ้าจักรวาล’ ได้แล้ว เพราะมันให้ความสุขฉันเองได้ดีกว่าเป็นไหนๆ

คำสารภาพอีกอย่างที่ฉันไม่ได้บอก คือ ฉันเกือบจะกลั้นขำไม่อยู่ตอนที่คุณทำหน้าเหรอหราเมื่อจับได้ว่าฉันแอบเล่นรักกับ ‘เครื่องสั่น’ อยู่ใต้ผ้าห่มหลังจากที่คุณทำเรือล่มปากอ่าวไม่เป็นท่า ไม่ต้องกลัวนะ ไม่ต้องเสียความมั่นใจ โดยเฉพาะหลังจากที่คุณได้อวดโอ่สรรพคุณมาตลอดเส้นทางตั้งแต่หน้าบาร์เหล้าจนถึงเตียงนอน แล้วดันกลายร่างเป็นเจ้านกกระจอกไม่ทันกินน้ำเอาดื้อๆ อย่างนั้นบอกตามตรงฉันไม่แปลกใจเท่าไรเมื่อคุณชิงจูบฉันแทบจะทันทีที่ประตูโรงแรมปิดสนิท ไม่แปลกใจที่มือไม้ของคุณกลายสภาพเป็นหนวดปลาหมึกไร้มารยาทได้ขนาดนั้น ไม่แปลกใจที่คุณแทบไม่ใช้เวลากับร่างกายของฉันทั้งที่ชมอยู่ไม่วายว่างามงดหมดจดหนักหนา แต่พอรั้งสะโพกฉันไว้ได้คุณก็เอาแต่ดอดบั้นเอวเข้ามาไม่บันยะบันยัง ฉันปล่อยให้คุณทำเพราะมันอยู่ในสิ่งที่คาดเดาไว้แล้วแทบทั้งหมด

คุณแค่นึกผยองไปเองว่า คุณเอาชนะฉันได้แล้วตั้งแต่ที่ฉันตกลงปลงใจมานอนกับคุณ คิดไปเองทั้งนั้นว่าคุณเป็นราชาแห่งห้องพักรายวัน เป็นเจ้าแห่งลึงค์ ซึ่งแท้จริงเป็นเจ้าแห่งก้นทะเลเพราะเรือคุณมันล่มไปแล้วไม่รู้กี่ลำต่อกี่ลำ พูดตามตรงว่า ฉันไม่ระแคะระคายเรื่องที่คุณเสร็จเร็วหรือช้า หรือเรื่องที่ฉันเสร็จหรือไม่เสร็จ ฉันแค่ไม่ต้องการถูกสอดใส่เพื่อให้เสร็จพิธีแล้วจบ ๆ ไป (ในแง่นี้—ช่วยเหลือตัวเองย่อมสะดวกดายและถึงใจกว่ามาก อัตตา หิ อัตตโน นาโถ) แต่คุณขาดการให้เกียรติและมันแปรผกผันกับความมั่นอกมั่นใจเหลือล้นของคุณ ถึงอย่างไรฉันก็ชอบส่งคู่นอนให้ถึงสวรรค์ ถ้าคุณสุขสมกับหว่างขานี้มากก็ขอให้อานิสงส์ผลบุญตกแก่ฉันงามๆ

ด้วยท่าทียโสเช่นนั้นของคุณ ความคิดบรรเจิดอย่างใหม่ของฉันจึงกำเนิดขึ้นมา ฉันไล่เรียงประสบกามแสนหวานที่เคยผ่านมืออย่างตีหน้าซื่อว่า ฉันเคยเสร็จตั้งแต่ยังไม่สอดใส่เพราะหนุ่มน้อยคนหนึ่งที่เพิ่งรู้จักกันไม่นาน และเขาก็ไม่ชำนาญเอาเสียเลย แต่ฉันเอ็นดูเขามากเพราะเขาชอบที่ฉันมีความสุข ความอ่อนสนามของเขาเป็นสิ่งที่ฉันหลงรัก เพราะมันทำให้เขาไร้ท่าทีอวดโอ่ เป็นชายหนุ่มที่ไม่นึกผยองว่า ตนเป็นพญาอินทรีทั้งที่ตัวยังเป็นนกน้อย เราจึงพูดคุยกันนานมากและสัมผัสร่างกายกันนานมาก เขาสนุกที่ได้เรียนรู้ร่างกายของฉัน “He treated me like a queen. He embraced his own innocence and fragility. และฉันยังอวยพรให้เขามีความสุขอยู่จนทุกวันนี้” คุณพยักหน้าหงึกๆ เห็นได้ชัดว่าไม่สบอารมณ์ แต่ก็เป็นภาพที่น่าดูชมทีเดียว

ถึงอย่างไรฉันก็ใจกว้างพอที่จะให้โอกาส แม้คุณไม่เอ่ยปากฉันก็รู้ว่า คุณอยากแก้มือ น่าเสียดายที่คืนนั้นฉันทำหมดสนุกเข้าแล้ว ไอ้รอบที่ตามมาหลังจากนั้นจึงแห้งแล้งยิ่งกว่าเก่า แม้ว่าฉันจะพยายามช่วยเต็มที่เพราะแอบรู้สึกผิดขึ้นมานิดๆ แม้ว่าคุณจะใช้เวลาในการเชื่อมต่อทางกายเนื้อกับฉันมากขึ้นก็ตาม (ซึ่งฉันก็ไม่รู้ว่า คุณแค่อยากเอาชนะหนุ่มน้อยคนนั้นหรือคุณอยากทำความรู้จักร่างกายของฉันจริงๆ)