การร่ายรำแห่งมังกรและหนอนขาว การต่อสู้ของสามัญชน “เลดี้มิซาเรีย” โสเภณีผู้ส่งพระราชาขึ้นบัลลังก์

ดังบทความ มังกรบนฟ้า พญานาคราช ได้กล่าวไปพอสังเขปแล้ว ถึงขุมอำนาจแห่งโลกแฟนตาซีอย่างมังกรของตระกูลทาร์แกเรียน ตระกูลเจ้ามังกรที่เหลือรอดเพียง 1 เดียวจาก 40 ตระกูล หลังการล่มสลายของจักรวรรดิวาเรเลีย (Doom of Valyria)

กุญแจในการชิงอำนาจกันเองระหว่างพี่สาวและน้องชายต่างแม่ในตระกูล หรือศึกครั้งนี้ที่ถูกจดจำว่า ศึกการร่ายรำแห่งมังกร (Dance of the dragons ศึกนี้เกิดก่อนเหตุการณ์ใน Game of throne กว่า 200 ปี) นอกจากมังกรที่พวกเขานำมาเข่นฆ่ากันเอง ตัวของผู้ขายความลับก็เหมือนจะเป็นกุญแจอีกดอกหนึ่งที่ช่วยให้เกมการเมืองของราชวงศ์นี้เป็นไปอย่างแยบยลและราบรื่น

The Isaan Record พาท่องโลกของนิยายอีกครั้งถึงการต่อรองอำนาจของสำมัญชนอย่าง “เลดี้มิซาเรีย” หรืออีกหนึ่งฉายาคือ นางหนอนขาว นางโลมในย่านก้นหมัดของเมืองหลวงอย่างคิงส์แลนดิ้ง (เมืองหลวงในโลกของ House of the dragon และ Game of throne) นอกเหนือจากอาชีพนางโลมที่ผู้คนไม่ได้สนใจ อีกด้านเธอทำหน้าที่เก็บรวบรวมความลับของชนชั้นสูงเพื่อขายมันให้แก่ใครก็ได้ที่มีประโยชน์ต่อเธอ

คำเตือน: มีการเปิดเผยเนื้อหาของซีรีส์เรื่อง House of the Dragon ทั้ง 2 ซีซั่น

นางหนอนขาว

มิซาเรียเดิมทีเธอเป็นทาสที่มาจากยีติ (เมืองหนึ่งในทวีป Essos ในจักรวาลของเรื่องราวนี้มี 2 ทวีปหลักๆ คือ Essos และ Westeros) เธอเดินทางเร่ร่อนจนมาถึงทวีป Westeros หลังจากนั้นเธอได้ตั้งต้นชีวิตของเธอโดยการเป็นนางโลม เธอใช้โอกาสนี้ในการสร้างเนื้อสร้างตัว จากนางโลมขยับขยายเป็นแขกพิเศษให้กับสมาชิกราชวงศ์ทาร์แกเรียน เดม่อน ทาร์แกเรียน น้องชายของกษัตริย์วิเซริสที่ 1 ผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ในศึกแห่งการร่ายรำของมังกร โดยการตั้งรัชทายาทหญิง เรนิร่า ทาร์แกเรียน ซึ่งในประวัติศาสตร์การตั้งราชวงศ์ไม่เคยมีการแต่งตั้งสตรีเป็นรัชทายาทมาก่อน

เลดี้มิซาเรีย ฉายา หนอนขาว รับบทโดย โซโนยะ มิซูโนะ

เหตุการณ์การตั้งรัชทายาทในครั้งนี้เป็นแผนของอ็อตโต ไฮทาวเวอร์ หัตถ์พระราชา เขาต้องการที่จะกันเดม่อน ออกไปเนื่องจากความไม่พอใจส่วนตัวรวมไปถึงการคาดการณ์ว่าเดม่อน จะเป็นรัชทายาทที่เหี้ยมโหดเท่าที่ประวัติศาสตร์เคยมีมา

หลังจากการแต่งตั้งรัชทายาทของเจ้าหญิงเรนิร่า ทาร์แกเรียน เดม่อนได้ขี่มังกรของเขาพร้อมกับเลดี้มิซาเรีย ไปยัง ดราก้อนสโตน (Dragonstone) ที่มั่นหมายของตระกูลทาร์แกเรียน หากเปรียบเทียบในความหมายของไทย ดราก้อนสโตนเทียบเท่ากับวังหน้าของตระกูล

เดม่อน ทาร์แกเรียน รับบทโดย แมตต์ สมิธ และเลดี้มิซาเรีย ในเหตุการณ์การขโมยไข่มังกร

มิซาเรียถูกใช้เป็นเครื่องมืออีกครั้งเมื่อเดม่อนต้องการจะท้าทายสิทธิ์รัชทายาทของเขา เขาได้ขโมยไข่มังกรมา 1 ใบ และอ้างว่าจะเอาไปวางในเปลของทารกที่เกิดจากเลดี้มิซาเรีย (ประเพณีโบราณของตระกูลทาร์แกเรียน เมื่อมีทารกถือกำเนิดพวกเขาจะวางไข่มังกรในเปลของทารกและหากมังกรฟักออกมา เด็กน้อยจะผูกจิตกับมังกรตัวนั้น) เหตุการณ์ในครั้งนั้นยุติได้เพราะรัชทายาทหญิง เรนิร่า ได้ไปทวงคืนไข่มังกรถึงดราก้อนสโตนโดยไม่มีการนองเลือด และทำให้ทราบภายหลังว่า การตั้งครรภ์ของมิซาเรียนั้นเป็นเรื่องโกหก

ช่วงต้นแห่งการร่ายรำ

หลังการตั้งรัชทายาทหญิง กษัตริย์วิเซริสได้แต่งงานใหม่กับ อลิเซนต์ ไฮทาวเวอร์ เพื่อนสนิทของลูกสาวคนเดียวของเขา เธอมีทายาทผู้ชายให้วิเซริสได้สมใจคือ เอกอน เดรอน และเอมอน ทาร์แกเรียน แต่นั่นไม่คิดจะเปลี่ยนใจกษัตริย์ เขายังยืนยันที่จะให้ลูกสาวคนโตอย่างเรนิรา ทาร์แกเรียน ขึ้นครองบัลลังก์

ซ้าย เอกอน ทาร์แกเรียน วัยหนุ่ม ขวา อลิเซนต์ ไฮทาวเวอร์

ความวุ่นวายครั้งยิ่งใหญ่เกิดหลังการตายของวิเซริส อลิเซนต์ ไฮทาวเวอร์ได้หารือกับสภาเล็กของกษัตริย์ในการจะแต่งตั้งลูกชายคนโตของเธอแทนเรนิรา แต่ลูกชายของเธอได้หายตัวไปอย่างปริศนา การตามหาว่าที่กษัตริย์พระองค์ใหม่ได้เริ่มต้นขึ้น ที่แล้วที่เล่าพวกเขาไม่เจอตัว จนมีคนนำทหารราชองครักษ์ไปพบกับเลดี้มิซาเรียหรือนางหนอนขาว ผู้ที่ซ่อนตัวว่าที่กษัตริย์ เธอต่อรองว่า เธอไม่ต้องการคุยกับราชองครักษ์ คนเดียวที่เธอต้องการคุยคือ หัตถ์พระราชา หรือ อ็อตโต ไฮทาวเวอร์ ผู้มีศักดิ์เป็นตาของเอกอน ว่าที่กษัตริย์ที่หายตัวไป

“ข้าเสียใจกับการจากไปของกษัตริย์ด้วย” ประโยคที่มิซาเรียพูดกับหัตถ์พระราชาหลังพวกเขาพบกัน สร้างความตกตะลึงให้หัตถ์ไม่น้อยเพราะข่าวการจากไปของกษัตริย์นั้นถูกปิดเงียบ แต่มิซาเรียนั้นมีสายลับอยู่ทั่วราชวังจึงทำให้เธอรู้ทุกความเคลื่อนไหวของชนชั้นสูง หัตถ์ราชาถามต่อไปว่า “เอกอนอยู่ที่ไหน” เธอตอบด้วยน้ำเสียงราบเรียบและอมยิ้มอย่างมีความลับว่า

“เขาอยู่ในที่ที่ปลอดภัย ข้าต้องการให้ราชสำนักเหลียวแลกับเรื่องป่าเถื่อนที่เกิดขึ้นกับเด็กในย่านก้นหมัด (การฝนฟันและเล็บของเด็กให้คมและให้พวกเขาต่อสู้กันเหมือนกับการดูการต่อสู้ของไก่ชนและการแข่งขันของสัตว์) มันเป็นการกระทำที่ป่าเถื่อนที่สุดแต่ราชสำนักทำเป็นตาบอดในปัญหาเรื่องนี้” หัตถ์ราชารับปากว่าจะจัดการปัญหาเรื่องนี้ ก่อนเธอจะพูดต่อไปอีกว่า

“หลังจากแผนการของพวกท่านสำเร็จและส่งหลานชายคนโตของท่านนั่งบัลลังก์ได้ จงจำไว้ว่าข้าเป็นคนที่ส่งเขาไปขึ้นนั่งบนบัลลังก์

“ข้าจะฆ่าเขาเหมือนการบีบผลไม้ให้เละบนกำมือข้าก็ได้ พวกท่านไม่ได้มีอำนาจอะไร ประชาชนต่างหากที่อนุญาตให้พวกท่านมี”

หลังจากนั้นราชสำนักได้หาตัวเอกอนเจอ และจัดงานราชาภิเษกให้เขาต่อหน้าประชาชนเรือนแสน พร้อมอ้างสิทธิ์ที่ลูกชายคนโตควรจะได้รับ ก่อนที่จะถูกเรนิส ทาร์แกเรียน (มีศักดิ์เป็นป้าของเอกอน) ขี่มังกรเมลีย์สถล่มงานและบินจากไป

เรนิส ทาร์แกเรียน และเมลีย์ส มังกรของเธอ ในงานราชาภิเษกของเอกอน ทาร์แกเรียน

หนอนขาว ลูกชายแลกลูกชาย

ในซีซั่นที่ 2 บทบาทของมิซาเรียนั้นยังเข้มข้นไม่หยุด เธอเป็นหนึ่งในกุญแจที่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมที่สะเทือนใจผู้เป็นแม่อีกหนึ่งเหตุการณ์ซึ่งในภาคของนวนิยายเรียกเหตุการณ์นี้ว่า เลือดและชีส (Blood & Cheese) คือการที่เลดี้มิซาเรียได้บอกชื่อนักฆ่าที่เธอรู้จักให้เดม่อน ทาร์แกเรียน เพื่อที่เขาจะแก้แค้นให้กับการจากไปของ ลูเซริส เวลาเรียน ลูกชายคนรองของเรนิรา ทาร์แกเรียน หลังถูกเวการ์ มังกรที่ใหญ่ที่สุดในโลกกัดและหาศพไม่พบในทะเลสาปก็อดอาย (Godeye) หลังจากที่เขาเดินทางไปส่งสาส์นเพื่อขอกำลังหนุนจากพันธมิตรที่ปราสาทสตรอมเอน (Stromend) ของตระกูลบาราเธียน

ลูกชายแลกลูกชาย คือสิ่งที่เดม่อน ทาร์แกเรียนได้บอกกับเจ้าเลือดและเจ้าชีส คนจับหนูที่ราชสำนักว่าจ้าง ในฉบับซีรีส์ ทั้งสองคนได้เข้าไปเพื่อสังหารลูกชายของราชินีพันปีหลวง อลิเซนต์ ไฮทาวเวอร์คือ เอม่อน ทาร์แกเรียน ผู้สังหารลูเซริส แต่พวกเขาได้บังเอิญไปเจอกับ เฮเลนา ทาร์แกเรียน ราชินีของเอกอน ก่อนที่จะให้ผู้เป็นแม่เลือกว่าคนไหนคือลูกชาย เธอพยายามแลกของมีค่ากับชีวิตของลูกแต่เจ้าเลือดได้บอกว่า “นั่นไม่ใช่ลูกชาย” เธอได้ชี้ไปที่ลูกชายด้วยความไม่เต็มใจ หลังจากนั้นเจ้าเลือดและเจ้าชีสก็ได้ทำการสังหารเด็กน้อยผู้ไร้เดียงสาตามบัญชาก่อนที่จะถูกจับได้ในภายหลัง

เฮเลนา ทาร์แกเรียน รับบทโดย ฟีอา ซาแบน ขณะอุ้มเจเฮรา หนีจากห้องบรรทมหลังจากที่เลือดและชีสสังหารลูกชายของเธอ

ในฉบับหนังสือนั้นความสะเทือนใจของเหตุการณ์นี้ค่อนข้างมากกับผู้เป็นแม่ เพราะเจ้าเลือดและเจ้าชีสได้เลือกลูกชายมาสองคน (ในฉบับหนังสือเฮเลน่ามีลูกชาย 2 และลูกสาว 1 คน) พวกเขาได้จับเจ้าชายน้อยทั้งสองและบังคับให้ราชินีต้องเลือกว่าจะให้ลูกชายคนไหนตาย เธอได้อ้อนวอนขอแลกชีวิตเธอกับลูก แต่ทั้งสองบอกว่า “นั่นไม่ใช่ลูกชาย” หลังจากนั้นเธอได้จำใจเลือกลูกชายคนเล็กสุด ก่อนที่เจ้าชีสจะแสยะยิ้มและกระซิบข้างหูของเมลอร์ลูกชายคนเล็กว่า “ได้ยินไหมเจ้าหนูแม่แกอยากให้แกตาย” หลังจากนั้นพวกเขาได้ตวัดดาบไปที่ลูกชายคนโตรัชทายาทของกษัตริย์ แทนลูกชายคนเล็ก ว่ากันว่าหลังจากนั้น ราชินีเฮเลน่าไม่กล้ามองหน้าลูกชายคนเล็กอีกเลยเพราะเธอรู้สึกผิดต่อเขา

ความลับและอุบายของสามัญชนเช่นเลดี้มิซาเรียทำให้เกิดโศกนาฏกรรมที่เธอก็คาดไม่ถึงเลยว่าจะมีเหตุการณ์บานปลายจนไปถึงการปลิดชีพของเด็กไร้เดียงสา และทำให้ราชินีเรนิร่า ต้องสะเทือนขวัญไปตามๆ กันหลังจากที่เธอสอบสวนมิซาเรียถึงการเข้าไปลอบสังหารลูกชายของอีกฝั่ง

การเปิดศึกการร่ายรำแห่งมังกรปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเลดี้มิซาเรียเป็นส่วนหนึ่งของสงครามนี้ บทบาทของผู้กุมความลับระดับสามัญชน สตรีที่ทุกฝ่ายไม่อาจจะสังหารทิ้งเธอได้กุมความลับอะไรไว้อีกบ้างในเกมแห่งอำนาจนี้ บทบาทของนายหญิงผู้กระซิบแม้จะปรากฎตัวเพียงไม่กี่ฉาก แต่เธอเป็นผู้เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว ซึ่งแฟนซีรีส์และนิยายหลายคนอาจจะคิดว่าแท้จริงแล้วผู้ที่อยู่เบื้องหลังเกมการเมืองและเร่งสถานการณ์ทั้งหมดอาจจะเป็นเธอหญิงสามัญชนธรรมดาที่ชักใยอยู่เบื้องหลังปีกมังกรก็เป็นได้