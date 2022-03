ครูตัดผมนักเรียน ละเมิดสิทธิหรือทำด้วยรัก เป็นข้อถกเถียงในระบบการศึกษาแบบไทยๆ ที่อยู่ในสังคมแบบอำนาจนิยมที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆ ร้อนๆ ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี ล่าสุดทีมข่าว Citizen Reporter ได้พูดคุยกับความรู้สึกของนักเรียนหลายคนที่เคยมีประสบการณ์เหล่านั้น

ณัชชาธร ศรีวงษา ภาพ

The Citizen Reporter of The Isaan Record